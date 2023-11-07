CHP’de cumartesi günü parti meclisi toplantısında MYK belirlenecek: Yeni yönetim belli olacak

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Partinin yeni seçilen parti meclisi (PM) cumartesi günü toplanarak yeni yönetimini belirleyecek. Partinin yeni PM’sinin belli olmasıyla kulislerde yeni yönetimle ilgili isimler de konuşulmaya başlandı. Buna göre; yeni yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının seçimlerde en çok oy alan Gökan Zeybek, yeni hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının ise Deniz Yücel olacağı ileri sürüldü.

Özel’in davetiyle gelen Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı ileri sürüldü. Yine alanında uzman isimlerden Baran Bozoğlu’nun çevreden sorumlu genel başkan yardımcısı, İlhan Uzgel’in dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı, Ali Haydar Fırat’ın da medya ve tanıtımdan sorumlu olacağı konuşuluyor. Parti sözcülüğü için de Selin Sayek Böke’nin adı geçiyor. Kadın haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı için de TBMM kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu başkanvekili Gamze Taşcıer olabileceği söyleniyor.

HATAY’A ZİYARET

Önceki dönemde yönetimde yer alan isimlerin hiçbirinin ise yeni yönetimde yer alması beklenmiyor. Bunun yanında partiden yapılan açıklamada yeni yönetimin parti meclisi toplantısından sonra belirleneceği, PM’nin de cumartesi günü toplanacağı vurgulanıyor.

Öte yandan; hafta sonu yapılacak PM sonrası CHP’nin yeni yönetimi de resmen şekillenmiş olacak. Milletvekili olduğu için Meclis’teki çalışmalara katılabilecek olan CHP lideri Özel, genel başkan olarak grup başkanlığını sürdürecek. Salı günleri yurttaşlara seslenen yeni isim de Özgür Özel olacak. Özel’in ilk ziyaretlerini ise Hatay ve Osmaniye’ye yapması bekleniyor.