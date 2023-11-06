CHP’nin yeni Parti Meclisi nasıl şekillendi?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:44

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:07

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın karşı liste çıkardığı Kurultay'da, Özel’in listesini sadece 11 kişi deldi. Bu da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), belediye başkan adayları ve milletvekili adaylarını seçme dahil, parti politikalarını belirlemede en üst organ olan PM’de, Özel’in elinin güçlendiği anlamına geliyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ilk gün iki turda sonuçlanan genel başkanlık seçiminden sonra, PM seçimi de oldukça uzun sürdü ve sonuçlar bugün saat 11.00’de açıklandı.

60 üyeli PM için 380, 15 üyeli YDK için 98 başvuru yapıldı. Özgür Özel, Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) kontenjanından ise 12 ismi aday gösterdi. PM’nin 52 üyesi çarşaf liste ile 8 üyesi de “genel başkan kontenjanı” olarak adlandırılan (BYKP) kontenjanından seçildi.

Özgür Özel; bölge, örgüt dengeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve il başkanlarının önerilerini dikkate alarak 70 kişilik anahtar liste çıkardı.

Özel’in anahtar listeyi geniş tutması, delegeye daha fazla seçenek sunulduğu için delinme olasılığını da azalttı.

Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve seçim öncesinde de Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise “denge denetleme” adı altında, karşı liste çıkardı.

'İSTANBUL DENGESİ' GÖZETİLDİ, KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNİN GÖREVDEN ALDIĞI İSİM PM’DE

Özgür Özel’in anahtar listesinde yer alan 49 isim PM’ye girmeye hak kazandı.

Özel kendisine destek veren Ekrem İmamoğlu’nun da önerileriyle PM için anahtar listeyi hazırladı. Lisdtede “İstanbul dengesi” gözetildi.

PM seçiminde İmamoğlu’na yakın isimler yüksek oylarla PM’ye girdi.

İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekillleri Gökan Zeybek, Özgür Karabat ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru ilk üç sıradan PM’ye girdi.

Mayıs seçimleri sonrası Zafer Partisi kökenli Anıl Ulukuş’un Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığına getirilmesine tepki gösterdiği için İstanbul Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevinden alınan Ozan Işık ise dördüncü sıradan PM’ye girmeyi başardı.

SALICI PARTİ MECLİSİ DIŞINDA KALDI, LİSTESİNDEN 9 İSİM PM’YE GİRDİ

Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan ve seçimler öncesi örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise Özel’e karşı liste çıkardı.

Salıcı, PM listesinde 51. sırada yer aldı ancak CHP’de kadın ve gençlik kotası uygulandığı için PM dışında kaldı. Salıcı yerine, listesinde yer alan Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kotasından PM’ye girdi.

Eski milletvekilleri Müslim Sarı, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Özel’in listesini delerek PM’ye girmeyi başardı.

Kılıçdaroğlu’nun son MYK’sında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Ankara Milletvekili Semra Dinçer de listeyi delerek PM üyesi oldu.

Koza Yardımcı, Saniye Barut, Gonca Orhan da Salıcı’nın listesinden PM’ye giren diğer isimler oldu.

SALICI MUHALEFET BAYRAĞI AÇAR MI?

Oğuz Kaan Salıcı, seçimler öncesi milletvekili listelerine, Kılıçdaroğlu ile birlikte son şeklini veren isimler arasındaydı. Kurultay sürecinde değişimcilerin, oy oranı düşük Millet İttifakı ortağı partilere "39 milletvekilliği verilmesinden” sorumlu tutmuştu.

Salıcı ise seçim yenilgisi nedeniyle kendisini ve Kılıçdaroğlu’nu hedef alan değişimcilere, “Kürsüye sekiz kişi çıktı; altı siyasi parti lideri, iki belediye başkanımız. ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil. Bütün faturayı dönüp Kılıçdaroğlu’na kesmeye kalkarsak işi minvalinden çıkarmış oluruz” sözleriyle tepki göstermişti.

Salıcı’nın Kurultay’da karşı liste çıkarması, Kılıçdaroğlu ekibinin parti içi muhalefet hareketi mi başlatacağı sorusunu gündeme getirdi. Çünkü Salıcı’nın ismi, Özel’in genel başkan seçilmesi öncesi, Kılıçdaroğlu sonrası genel başkan adayları arasında geçiyordu.

TANRIKULU DA KOTAYA TAKILDI

Cinsiyet kotası nedeniyle Salıcı’nın yanı sıra, listesinde yer alan Nevaf Bilek ile Özel’in listesinde yer alan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da PM dışı kaldı.

LİSTE DEĞİŞEBİLİR

CHP Kurultay Yönetmeliği’nde, “Seçimlerde, üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, kota kapsamındakiler dahil, asıl veya yedek üyeliğe seçilmiş sayılmaz” hükmü bulunuyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda 1366 resmi delege bulunuyor. Buna göre de salt çoğunluğun beşte biri 273 oya karşılık geliyor.

Bu nedenle PM listesine 259 oy alarak kadın kontenjanından giren Gonca Yelda Orhan ile 252 oy alarak genç kontenjanından giren Gizem Coşkun’un liste dışı kalma olasılıkları bulunuyor.

Bu iki isim yerine 408 oy alan Mehmet Necati Yağcı ve 406 alan Sezgin Tanrıkulu’nun PM üyesi olabileceği belirtiliyor.

İKİ LİSTEDE DE YER ALMAYAN YAVUZYILMAZ, PM’DE

Hem Özel hem de Salıcı’nın listesinde yer alan Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş de yüksek oyla PM’ye giren isimler arasında.

İki listede de yer almayan, TBMM KİT Komisyonu'nda maden kazalarıyla ilgili performansıyla öne çıkan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile Kılıçdaroğlu’nun son PM’sinde yer alan Erbil Aydınlık da, Özel’in listesini delerek PM’ye seçildi.

YENİ, GENÇ VE KADIN AĞIRLIĞI

CHP'de genel başkanlık seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu karşı liste çıkarmadı, birkaç isim dışında yakın kurmayları da PM'ye aday olmadı.

Özel’in “yıpranmış isimler” olarak nitelendirdiği, kendisine destek veren ancak uzun yıllar milletvekilliği veya parti yöneticiliği yapan isimler de aday olmadıkları için PM dışında kaldı. Bu nedenle, PM’de kapsamlı değişikliğe gidilmiş oldu.

Seçimler öncesi CHP Genel Sekreteri olan eski İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Kurultay sürecinde Özgür Özel’in yakın kurmayları arasında yer almıştı ve üst sıralardan PM’ye girdi.

UZGEL VE KARATEPE CHP YÖNETİMİNDE

Özgür Özel; ekonomi, ulaştırma, askeri alanlarda uzman bazı isimleri de BYKP kontenjanından parti yönetimine taşıdı.

Askeri Casusluk Davası'nda bir süre tutuklu kalan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Çevre Mühendisleri Odası’nın önceki dönem başkanlarından Baran Bozoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komite Üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen Avukat Gülşah Deniz Atalar, eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir, eski Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, BYKP kontenjanından PM üyesi olan isimler oldu.

YENİ MYK İLK PM TOPLANTISINDA BELİRLENECEK

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, seçim sonuçlarına yasal itiraz süresinin tamamlanmasının ardından, yeni PM ile ilk toplantısını yapacak ve Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirleyecek.

Özgür Özel mazbatasını aldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile devir teslim töreni yapılacak.

Ardından da yeni CHP yönetimi, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için yol haritasını belirleyip çalışmalara başlayacak.

CHP Kurultayı’nda seçilen yeni PM ve YDK üyeleri şöyle:

PARTİ MECLİSİ

Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, M. Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nazan Güneysu, Koza Yardımcı, Mehmet Alkın Denizaslanı, Yankı Bağcıoğlu, Yalçın Karatepe, Volkan Demir, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Gülşah Deniz Atalar, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Gonca Yelda Orhan, Gizem Coşkun.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, İsmail Emre Telci, Ekincan Aksoy, Özkan Tice, Aysemin Gülmez, Deniz Çakır, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz, Nurdan Yücal, Turan Taşkın Özer, Ali Balta, Özgür Sağlam, Remzi Kazmaz.