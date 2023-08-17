Genel merkez ve değişimciler, Ekrem İmamoğlu'nun İBB adaylığı için ortak paydada buluştu: İstanbul'u kazanacak

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

CHP’de değişim çıkışıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul’a aday olmasını genel merkez kanadı “Genel başkan ‘İstanbul’u, ilçelerini, belediye meclisi çoğunluğunu kazan. Genel başkanlığa aday ol’ demişti. Ekrem Bey de şimdi genel başkanın dediği yere geldi. ‘Güvenli liman’ artık yerel seçim sonrası” ifadeleriyle yorumladı. Değişimi destekleyenler ise İmamoğlu’nun açıklamasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e de değinmesine ilişkin, “Ekrem Bey kurultayda Özgür Bey’i destekler. 2028’de de Cumhurbaşkanlığı adaylığına yürür” değerlendirmesini yaptı. İki tarafın ortak yorumu da “Ekrem Bey İstanbul’u kazanacak” oldu.

(Özgür Özel)

ÖZGÜR ÖZEL NE YAPACAK?

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan genel merkez kaynakları, bu çerçevede Kılıçdaroğlu’nun daha önce söylediği “Gemiyi güvenli limana götüreceğim” ifadesinin yerel seçimler sonrası olabileceğini söyledi. Öte yandan İmamoğlu’nun konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun “CHP tarihini bilen, geçmişi temiz birisi çıksa hemen bırakırım” sözlerine gönderme yaparak “CHP’nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri ismi geçtiği için Özgür Özel’dir” demesini de değerlendiren genel merkez kaynakları, Özel’in kurultayda İmamoğlu’nun desteğiyle aday olması ihtimaline ilişkin “Ona Özgür Bey karar verecektir. Ne yapacağını göreceğiz” yorumunu yaptı.

(Ekrem İmamoğlu)

‘SEÇİM ÖNCESİ OLMALI’

Parti içinde genel başkan da dahil değişimi savunan grup ise İmamoğlu’nun aday olmasının “bir çekilme olarak yorumlanamayacağını” söyledi. Partinin kongre süreçlerinin sürdüğünü söyleyen değişimciler, “İstanbul’da ilçeler değişimden yana karar veriyor. Kongreler sonrası tablo daha da netleşecek” dedi. Kaynaklar, “değişimin seçim öncesi olması gerekir” yorumunu yaptı. İmamoğlu’nun yerel seçim sonrası izleyeceği yol haritasına ilişkin de konuşan kaynaklar, şunları kaydetti: “Ekrem Bey ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ dedi.”