CHP’de genel başkanlık yarışında kim önde?

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:03

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için yarışacak isimler belli olmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve eski PM üyesi Prof. Dr. Örsan Öymen adaylığını duyurken, CHP’nin mevcut lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuşulan isimler arasında.

Betimar Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, HalkTV’de yaptıkları araştırmanın verilerini aktardı. Duman “Ana sorularımız dışında bir kaç kırılım sürecin belirleyicisi. Çalışmalarımızı 26 ilde gerçekleştirerek sonuçları elde ediyoruz. 1500 kişi üzerinde saha çalışmaları ile elde ettiğimiz bir çalışmanın sonucu” dedi.

ARAŞTIRMA VERİLERİ

Duman şöyle devam etti:

“Soru yönelttiğimiz kişilere ilk sorumuz Özgür Özel’in adaylık kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yüzde 33 gibi bir oranla olumlu bakıldığı sonucunu aldık. Yüzde 44 oranında kişi de bu adaylık kararının yanlış olduğunu söyledi. Yüzde 12.1 oranında kişi ise adaylık kararını destekliyorum ancak zamanlama olarak yanlış diye yanıt verdi. Burada ifade edilmesi gereken en önemli şeyler biri Millet İttifakı seçmenlerinin İYİ Parti’yi destekleyen kesimin yüzde 57’i Özgür Özel’in bu kararının doğru olduğunu söyledi. Yeşil Sol Parti tarafında ise seçmenin yüzde 46.3 Özgür Özel’in adaylığını destekliyor. AK Parti tarafından yüzde 14.4, MHP seçmeninden yüzde 16.2’si Özel’in adaylığını destekliyor.

CHP içinde ise bir kırılma var. Yüzde 47.6’sı adaylığını Özgür Özel’in adaylığını doğru bulurken, yüzde 21.4’ü adaylık kararı doğru ama zamanlaması yanlış diyor. Yüzde 26’lık kısım ise kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor.

Genel seçmeni de baz alırsak 49.3’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı kazanacağını düşünüyor. Yüzde 38.2’si ise Özgür Özel’in kazanacağını düşünüyor. Cevap vermeyen yüzde 12 oranında bir kısımda var.”