Kılıçdaroğlu Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:25

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:25

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada yargılamaları sonunda idam cezasına çarptırılıp 17 Eylül 1961’de Bursa’nın İmralı adasında idam edilen eski Başbakan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Adnan Menderes’in mezarını bu sabah ziyaret etti.

İstanbul’da bulunan Topkapı Anıt Mezar’daki anmada, Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Mezar başında dua okuyan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, çelenk ve karanfil bıraktıktan sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da mezarını ziyaret etti. Burada da dua okunup karanfil bırakılmasının ardından Kılıçdaroğlu, anıtın yanı başında bulunan Turgut Özal Anı Mekanı’na da uğradı.