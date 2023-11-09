CHP'de gözler yerel seçime çevrildi: Bagajı olmayan bir süreç başlayacak

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

Kurultay süreciyle beraber parti içi tartışmalarını noktalayan CHP’de yaşanan değişimle “Yerel seçimde ittifaklar ne olacak, aday belirleme süreci nasıl gerçekleşecek?” gibi sorular gündeme geldi. Partinin yeni seçilen PM’sinin üyeleri tüm bu sorulara karşı, “Artık sadece danışmanların dinlendiği, ona göre genel başkanın karar verdiği bir süreç olmayacak. Örgütümüzün, üyelerimizin, PM’mizin, yetkili organlarımızın kararlara dahil olduğu bir süreç yaşanacak” vurgusunu yaptı.

Aralık ayından itibaren özellikle CHP’li olmayan belediyeler için aday belirlemede “hızlı bir süreç” yaşanacağını söyleyen partililer, “Yerel seçimlere aday belirlenmesi konusunda erken davranacağız. Bunu da örgütlerimizle yapacağız. Artık aday ve ittifakları afiş asarken öğrenen bir örgüt olmayacak. Çok sayıda yerde örgütün önüne sandık koyacağız. Genel başkanımızın da söylediği gibi dijital platformlarla il örgütlerinin, delegelerimizin de fikrinin sorulacağı bir süreç yaşanacak. Şeffaf ve demokratik bir süreç işleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

KRİTER ‘MEMNUNİYET’

Mevcut başkanlarla ilgili de memnuniyete ve kamuoyu yoklamalarına bakılacağı söyleniyor. CHP’nin güçlü ve oyunun yüksek olduğu yerlerde bile yurttaş alınan hizmetten memnun değilse bu durumun aday belirleme sürecinde etkili olacağı konuşuluyor. Ancak tüm değerlendirmelerde partililer hem önce yeni yönetimin oluşması geretiğine hem de her kararın katılımcı bir şekilde alınacağına dikkat çekiyor. Yeni yönetimden isimler, ittifaklarla ilgili de “bagajı olmayan bir sayfanın açıldığını” söylüyor.

“Yeni bir süreç başlıyor” diyen yeni PM’den isimler, “Herkesle görüşmeye açığız. Yerelde bazı bölgelerde işbirlikleri görülebilir” değerlendirmesini yapıyor. Öte yandan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söylediği “üye seferberliği” çağrısına da dikkat çeken partililer, “Katılımcı yönetim anlayışı bu üye seferberliği çağrısına da katkı sağlayacak. Örgütümüz, üyelerimiz, alınan kararlardan habersiz olmayacak hatta katkı sağlamış olacak ve aidiyet hissi artacak. Bu yerel seçime hareketliliği de artıracak” diyor.