CHP'de 13 yıl sonra devir teslim: Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel'e bırakıyor

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:09

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:16

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bugün görevi Özgür Özel'e teslim ediyor.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek tören öncesi, Kılıçdaroğlu Özel'i kapıda karşıladı.

MAZBATASINI ALDI

Özel, devir teslim töreni öncesi bugün saat 16.00'da TBMM'deki makam odasında mazbatasını aldı.

Özel'e mazbatasını CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır takdim etti.

Özel, burada yaptığı açıklamada, "Odamda önceki genel başkanlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafı odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü'nün odası. Bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır CHP Grup Başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim. Bugün duvarda resimleri bulunan ki sayın Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in belirli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Ayrıca Özel, devir teslim töreni öncesinde eşi Didem Özel ile birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sabah saatlerinde evinde ziyaret etti.

Görüşme sonrası konuşan Özel, "Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum" dedi.

İLK ZİYARET DEPREM BÖLGESİNE

Özgür Özel'in genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor.

Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek.

İLK PM TOPLANTISI 11 KASIM'DA

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak.

Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

İkinci tura kalan seçimde saat 03.00 doğru kürsüye gelen Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.