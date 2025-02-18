24 yıl İmamoğlu’na, gazetecilere dokuzar yıl: Belirginleşen belirsizlikler

18 Şubat 2025 Salı

Bu ceza talepleri bize önümüzdeki 2-3 yıllık süreç için bir şeyler anlatıyor mu?

Ekleyelim, bir sendika başkanı üye işçilerinin haklarını patrona karşı savunduğu için tutuklandı.

CHP’li iki belediyeye de soruşturma hazırlığı olduğunu o ünlü bilmezkişi söyledi... Raporunu yazdı tabii.

TÜSİAD da ifade verecek... Eğer son anda “yahu durun” diyen olmazsa yukarılardan... Bunu düşünüp tartıyorlar şu sıralarda... Bakmayın siz bakanın kurulmuş zemberek gibi, veya önceden kurgulanmış hemen suç ihbarına...

ALLAH SİZE DE VERSİN

Milletin halinden bahsetmiyorum bile. Trump ve ekibinin bir parçası olsam, onlara çalışsaydınız zengin olsaydınız Allah size verirdi diyebilirdim.

Pardon bunu zam isteyen işçilere patronları söylemişti değil mi?

İşçiler olmasaydı, Allah sana nah servet verirdi, onların emeğini kullanarak sömürerek zengin oluyor... İşçilere kadirşinaslık yapacağına teşekkür edeceğine gelin sizin de hakkınız var bu servette diyeceğine, kendisini on paralık tepetaklak yapıyor. Arkasında iktidar olunca, yani dayısı, en üst düzeyden bağırıp çağırıyor.

Haklısın, bugünkü zamanı bir daha bulamazsın...

Durmadan çeteler yakalanıyor.

İşsiz güçsüz, ortalıkta sürünen, ailesine yük, çoğu okuldan terk (okusa ne olacak ki!) gençler bir ağabey buluyor ve kendilerine “işi yaratıyorlar”! Olayın bu yönü var! İki silah cepte, her türlü gasp, işyerlerini aylığa bağlama (seni koruyacağız yöntemi)...

Yahu neden bu işe giriştiniz diye sorsa birileri, “Geçim derdi abi” diyeceklerine eminim. “bizi geçindirecek iş mi bulduk da çete kurmaya mı soyunduk!”

Yani toplumsal boyut meselesi, ucu ekonomik krizi “yöneten” iktidarla ilişkili.

İçişleri bakanının X hesabından geçmişe doğru sayın, kaç “çete” yakalandı, kaç tane daha yakalanamadı ve bu gidişle kaç çete daha kurulacak?

BİZE NE ANLATIYOR?

Başlığa dönelim: İmamoğlu’da toplamda 24 yıl, (sosyal medya esprisi, babasının imam olmadığı öğrenilince yalan söylemekten bir dava daha geliyormuş!) gazetecilere dokuzar yıl, tek tek muhalif belediyelere yeni soruşturmalar... Parti liderlerine hapis, ipin (pardon rejimin) ucu nereye çıkıyor?

Halk içinde milyonlarca (14 milyon deniyor) içinde bulunduğu sosyal felaketi umursamayan bir iktidarın her halde planları vardır. Hayır kastım “seçime doğru asgari ücreti emekli maaşları katlarım, hepsini yeniden kazanırım” bildik planı değil.

Önümüzdeki cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimine uzanan süreç, hep diyoruz ki belirsizliklerle dolu.

Ama yaşadıklarımız, bu belirsizlikleri kısmen giderek parça parça belirginleştirmiyor mu?