CHP'de ilçe kongreleri sürüyor... Ankara'da durum ne?

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

CHP’de Ankara ilçe kongreleri devam ediyor. Şu ana kadar aralarında Etimesgut ve Çankaya’nın bulunduğu 14 ilçe örgütü kongrelerini tamamladı. Mamak ve Keçiören’in de dahil olduğu 11 ilçe örgütünün kongrelerinin ise 3 Eylül’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlçe kongrelerinde “değişimcilerin mi, genel merkez kanadının mı” önde olduğu merak ediliyor. Ancak görüşler genel merkez kanadının önde olduğu yönünde. Kulislerde ise “Ankara’daki genel havanın ortada olduğu” iddiası var. Çankaya İlçe Kongresi’nde 166 delegeden 20-25 delegenin muhaliflerden seçilmesi bu durumun örneği olarak gösterilirken söz konusu 20-25 delegenin Ankara milletvekili Tekin Bingöl tarafından desteklendiği iddia ediliyor. Öte yandan “Çankaya’ya benzer bir durumun Mamak İlçe Kongresi’nde de yaşanacağı” konuşuluyor.

‘ADAYLARIN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR’

Kulislerde ayrıca Ankara’da “değişim beklentisinin olduğu, ancak söylemlerin açıktan yapılmadığı” belirtiliyor. Değişim söylemlerinin açıktan yapılmamasındaki nedenin “aday sürecindeki belirsizlik” olduğu vurgulanırken, “adayların belirlenmesinden sonra değişimcilerin Ankara’daki gücünün netleşeceği” iddia ediliyor.

İL KONGRESİNDE NE OLUR?

CHP’li kurmaylar, “Ankara’daki sürecin partideki sürece göre şekilleneceğini” ileri sürüyor. Öte yandan CHP Ankara örgütünün, il kongresinin 1 Ekim’de yapmayı istediği öğrenildi. Halihazırda Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın durumu tartışılıyor. Akıllı’nın il kongresinde aday olup olmayacağı merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre Akıllı, “Adaylığına daha karar vermedi ve Kılıçdaroğlu ile konuyu değerlendirdikten sonra kararını açıklayacak.”