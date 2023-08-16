CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60. Ulusal 34. Uluslarası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında geldiği Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesinde Hacıbektaş Belediyesini ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:17
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 60. Ulusal 34. Uluslarası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında geldiği Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesinde Hacıbektaş Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından İBB Kiptaş Mihmandar Projesi örnek dairesinde incelemelerde bulunarak bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanatevi açılışına da katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde, Nevşehir’deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıkmıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştü.


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