CHP’de kongre süreci devam ediyor: İki belediye başkanı delege olamadı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:26

Güncelleme: 14.08.2023 - 09:30

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından CHP'de ilçe kongreleri devam ediyor. Son olarak Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri'deki ilçe kongreleri yapıldı.

Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabından söz konusu kongrelere ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Sancar, Bakırköy ve Küçükçekmece’deki ilçe kongrelerinde belediye başkanlarının delege olarak yazılmadığını aktardı.

Sancar, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Bakırköy ilçe kongresinde belediye başkanı Bülent Kerimoğlu il delegesi olarak yazılmadı. CHP’de teamül gereği belediye başkanları yazılırdı. İddiaya göre Kerimoğlu’nun üstünün çizileceği bilindiği için delege olarak yazılmadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de il delegesi olarak listede yer almadı."