CHP'de 'kurultay' tartışmaları sürüyor: 'Adaylık öncesi istifa etik olur'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yerel seçimlere yönelmesinin” ardından “değişimcilerin” ekim sonu, kasım başı gibi yapılması beklenen olağan kurultayda Özel’in “değişimcilerin” adayı olacağı iddia edilmişti.

CHP kulislerinde “Özel istifa edecekse il kurultaylarının sonucuna göre hareket etmeye de karar verebileceği” konuşuluyor.

Kurmaylar, “Özel, Genel başkanlık makamının yetki paylaştığı grup başkanlığı görevini sürdürürken aday olması siyasi etiğe aykırı olur. İstifa edip delegelere vaatlerini açıklaması doğru olur” yorumunu yapıyor.

‘İLÇE KURULTAYI RENK VERMEZ’

CHP’de kurultay takvimi kapsamında ilçe kurultayları devam ediyor. İlçe kurultaylarında seçilecek delegelerin il kurultayında da oy kullanacağı ve birçok il örgütünde “kurultay delegerinin” isimlerinin ilçe başkanları tarafından belirlendiği için önem kazanıyor.

Söz konusu süreçte ise “değişimcilerin mi” yoksa “yenilenmecilerin mi” önde olduğu merak edilirken, ilçe kurultaylarında “yenilenmecilerin önde olduğu” öğrenildi. Kurmaylar, “İlçe kurultaylarında genel merkeze yakın eğilim çıkması normaldir. Taraflar rengini belli etmez” yorumu yapıyor.