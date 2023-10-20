CHP'de kurultay trafiği: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Bu hafta kongre sürecini tamamlayan CHP’de gözler 4-5 Kasım’da yapılacak kurultaya çevrildi. Kurultay öncesi CHP Genel Merkezi’nin trafiği de hızlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftadan bu yana pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini genel merkezde ağırladı. Genel merkezdeki bu trafiği örnek gösteren partinin mevcut yönetimi, “İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır” diyor. Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95’e yakınının imza verdiği belirtiliyor.

Partinin mevcut yönetimi Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını söylediği gibi, kurultay süreci sonrasında neler yapılacağının bile şimdiden konuşulduğunu anlatıyor. “Genel başkanın aklında kurultay yok bile diyebiliriz” diyen genel merkez kaynakları, “Şu an dünyanın yaşadığı sıkıntıları, ekonomik krizi daha çok önemsiyor. Yerel seçimlerle ilgili çalışmaları da şimdiden yürütüyor” değerlendirmesini yapıyor. Kılıçdaroğlu tarafının “şimdiden seçilmiş gibi çalıştığı” görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun il başkanları ve milletvekilleriyle yaptığı bu görüşmelerin de kurultaya kadar devam etmesi bekleniyor.

‘ALGI YARATMA ÇABASI’

Partide genel başkan adayı Özgür Özel’i destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu buluşmaların “görevdeyim” algısını pekiştirmek için olduğu görüşünde. İl başkanlarının genel merkez baskısı altında olduğunu söyleyen değişimciler, “Aranıyorlar, davet ediliyorlar. Partinin genel başkanı çağırınca da gitmemezlik olmaz. Tabii ki gidiyorlar ama bu onların oyunun rengini belli etmez. Ortada sadece destek varmış gibi göstermek için bir algı yaratma çabası var. Yoksa daha önce fikri bile alınmayan örgüt niye çağrılsın?” eleştirisini getiriyor.

Delegelerin de telefonla baskı altına alınmaya çalışıldığını söyleyen isimler, “Buna rağmen; kesin gözüyle bakılan milletvekillerinden, il başkanlarından bizi destekleyenler çıkacaktır. Fikrini değiştirenler zaten açıklama yapıyor ama bir de baskı ortamından sessiz kalanlar var. Onlar da oyunu kurultayda gösterecek. Yani milletvekilinden delegesine kadar baskı var. Ancak kimse tabandan gelen sese kulak tıkayamaz” diyor. Öte yandan, farklı illerde parti örgütleriyle buluşma gerçekleştiren Özgür Özel’in de kurultaya kadar bu ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.