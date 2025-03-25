CHP'de kurultayların iptaline karşı hangi seçenekler tartışılıyor?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:55

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:56

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CHP yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, arka arkaya yaptığı toplantılarla yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali istemi de yargıya taşındı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapması, bir kez daha gözlerin yargıya çevrilmesine neden oldu.

CHP yöneticileri ise bütün bu olasılıklara karşı "B Planlarının hazır olduğunu" belirtiyor.

CHP'nin hukukçu kurmayları, 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayı durdurma yetkisinin seçim kurullarında olduğunu ifade ediyorlar.

CHP'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, bütün bu girişimlerin partiyi etkisizleştirme ve yıldırma amacı taşıdığını ancak partisinin bütün seçeneklere karşı hazırlıklı olduğunu söyledi:

"Biz kurultayı yaparız ve oradan alnımızın akıyla çıkarız. 6'sında yaptırmazlarsa 16'sında yaparız. O da olmazsa olağan kurultay sürecini başlatırız. O da olmadı delegelerden imza toplarız… Biz sürecimizi işleteceğiz, bu hukuksuzluklarla da AKP iktidarı ile de mücadelemizi sürdüreceğiz."

CHP kulislerinde kayyum, Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılarak önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden işbaşına getirilmesi veya 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay kararının iptal edilmesi olasılığına karşı farklı seçenekler tartışılıyor.

'6 Nisan kurultayında İmamoğlu belirleyici olur'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aldığı olağanüstü kurultay kararının ardından, 6 Nisan'daki kurultayda karşısına bir genel başkan adayının çıkması düşük olasılık olarak görülüyor.

Bu kararın ardından, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i aldığı karardan dolayı kutladı

Kılıçdaroğlu "CHP; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz." dedi.

"Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kimi CHP'liler ve yorumcular tarafından adaylık mesajı olarak da okunuyor.

Ancak gerek Genel Merkez yönetimi, gerekse Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerdeki ağırlıklı görüş, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir aşamada kurultay yarışına girmeyeceği yönünde.

Bazı CHP yöneticileri ise "Umarız aday olur, Ama sonuçlarını göze alabilir mi? Kurultayda Özel, delegelerin tamamına yakınının oyuyla genel başkan seçilir" yorumunu yapıyorlar.

Parti kulislerinde Parti Meclisi ve yönetimini şekillendirirken İmamoğlu'nun görüşler ve tercihlerinin etkili olacağı ifade ediliyor.

Uzlaşma listesi olabilir mi?

Parti içinde bazı kesimler, İmamoğlu'nun tutuklanması, partiye kayyum ihtimali nedeniyle, parti içindeki tüm kesimleri kucaklayacak yönetim oluşması gerektiğini savunuyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı, partinin birlikte hareket ettiğine dikkat çeken bazı isimler, bu birlikteliğin parti yönetimine de taşınması gerektiğini vurguluyor.

Bu görüşü savunanlar, Özel'in İmamoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun da önerilerini alarak bir PM listesi hazırlaması önerisini dile getiriyor.

Kılıçdaroğlu yargı kararıyla geri dönebilir mi?

Olağanüstü kurultay kararına karşın, partiye kayyum atanması veya 38. Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılması olasılığı da parti kulislerinde konuşuluyor.

6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararıyla, "kayyum" ihtimalinin zayıfladığı düşünülüyor.

Kayyumun en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay kararı almak zorunda olduğuna dikkat çekilerek, zaten parti olağanüstü kurultay kararı aldığı için kayyum atama gerekçesinin ortadan kalktığı savunuluyor.

CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor.

Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor.

Özel'in olağanüstü kurultay kararını açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında "iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması" halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğunu savunmuştu.

En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor.

'Kurultay yok hükmünde sayılırsa şartlar değişir'

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor.

"Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor.

Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun adaylığı grup onayına sunularak resmileşecek

Öte yandan CHP yönetimi, parti üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçimde bir milyon 653 bin üyenin oylarıyla partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını Meclis grubunda da oylama kararı aldı.

CHP'nin Meclis grubu Perşembe günü basına kapalı toplanarak İmamoğlu'nun adaylığını oylayacak.

Gruptan İmamoğlu'nun aday olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak resmen adaylaşması, seçim takviminin ilan edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mümkün olabilecek.