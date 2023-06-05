CHP'de MYK son kez toplandı: Gözler yeni 'A Takımı'nda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen toplantıda istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile son kez bir araya geldi. Yeni MYK’nin ise kısa bir zamanda içinde yazılı açıklamayla ilan edilmesi bekleniyor.
Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) son kez bugün toplandı.
CHP’de seçimlerin ardından atılan görev değişimi adımlarında MYK özelindeki süreç tamamlanma aşamasına geldi.
TOPLANTI YARIM SAAT SÜRDÜ: GÖZLER YAZILI AÇIKLAMADA
MYK yaklaşık yarım saat sürdü. CHP’nin yeni A Takımı’nın yazılı açıklamayla duyurulması bekleniyor.
CHP’de hafta sonu toplanan Parti Meclisi de kurultay kararı almıştı.
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