Son dakika... CHP'de hareketli saatler: Kılıçdaroğlu MYK'yi topluyor
Son dakika haberi... CHP Parti Meclisi, kurultay sürecinin başlamasına karar verdi. Yeni Meclis yönetimini de belirleyen CHP, il ve ilçe kurultay sürecini kısa sürede başlatacak. Bunun öncesi CHP lideri MYK üyeleriyle saat 11.00'de bir toplantı gerçekleştirecek. Son olarak CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi'n’de seçim sonrası başlayan değişim süreci kapsamında yapılan MYK toplantısında tüm MYK üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu.
Ardından CHP Genel Merkezi’nde toplanan Parti Meclisi’nde kurultay kararı alınmıştı.
KILIÇDAROĞLU MYK'Yİ TOPLUYOR
Son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MYK üyeleriyle bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Halk TV'nin aktardığına göre; Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle saat 11.00'de bir araya gelecek. Toplantının ardından CHP’nin yeni A takımının açıklanması bekleniyor.
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