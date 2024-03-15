Eşi ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: 'Gelen aramaya sinirlendim'

Erzurum'da eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün (46) ifadesi ortaya çıktı. Böçkün'ün ifadesinde, "Hastayım ve bir aydır ilaçlarımı kullanmıyorum. Gece yarısı eşimin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendim" dediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:45
Eşi ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı: 'Gelen aramaya sinirlendim'
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Olay, 14 Mart'ta gece saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri uyumaya gidince, Zülküf Böçkün ile hemşire eşi Kadriye Böçkün arasında, yatak odalarında tartışma çıktı.

Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan evde olan tek kızı Asude Helen de odaya girip, tartışmaya dahil oldu. Zülküf Böçkün, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Erzurum Şehir Hastanesi'nde hemşire olan eşi ve kızına saldırdı.

Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu. Kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Tekrar mutfağa giden Böçkün, aldığı bir başka bıçakla geri dönüp eşi ve kızına vurmaya devam etti. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, Böçkün kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadriye Böçkün’ün 24 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zülküf Böçkün’ü kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille 52 kilometre uzaklıktaki Çat ilçesi girişinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen’in cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Palandöken ilçesinde toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen Zülküf Böçkün ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kendisine engel olmaya çalışan yakınlarının da yaralanmasına neden olan Zülküf Böçkün'ün mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Böçkün, "Keşke bunlar olmasaydı. Pişmanım. Hastayım ve bir aydır ilaçlarımı kullanmıyorum. Eşimle zaman zaman ailevi konular nedeniyle tartışırdık. 14 Mart gece yarısı eşimin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendim. Bu saatte kim arıyor diye tartıştık ve kendisine 'O kişiyi ben arayacağım' dedim, bunu kabul etmeyince öfkelendim ve mutfaktan aldığım bıçakla üzerine saldırdım. Kızım araya girip annesini savununca ona da vurdum" dediği öğrenildi.

 


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