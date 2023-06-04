CHP'de parti içi muhalefetten tüzük çağrısı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

Toplantının ardından yayımlanan bildirgede, seçimlerde parti örgütünün “ikinci plana atıldığını” belirtilerek, “Seçilen 169 milletvekili içinde il ve ilçe başkanlarının oranı sadece yüzde 5’e tekabül etmektedir” bilgisi verildi.

ÖNCELİK DEMOKRATİK TÜZÜK

Bildiride seçim sonuçlarına göre parti içi değişiklik istenerek “Bu bağlamda önceliğimiz demokratik tüzük olgusuyla değişiklik yapılmasıdır. Demokratik bir tüzük partide siyaset yapan herkesin emeklerinin güvence altına alınması, hiçbir örgüt emekçisinin kaderinin bir kişinin veya birkaç kişinin iki dudağı arasında olmaması demektir” ifadeleri kullanıldı.

Bildiride milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin parti içi seçimlerle belirlenmesi talep edilerek “Bu çağrımıza olumlu bir cevap gelmezse mevcut tüzüğümüzün bize verdiği yetki ile imza sürecini kurultay delegeleri olarak başlatacağız” denildi.

Toplantıya katılan eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, konunun takipçisi olacaklarını ve isteklerine yanıt gelmezse imza toplayıp kurultay sürecini başlatmakta kararlı olduklarını belirtti.