CHP'de seçim trafiği... Özgür Özel: Oyu aşanla yola devam edeceğiz

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hafta başı yaptığı toplantı sonrası yerel seçim sürecini resmen başlattı. Bu kapsamda parti örgütlerine gönderilen yazıda, 28 Kasım’a kadar adaylık başvurularının alınacağı belirtildi. Yönetimin yerel seçimi takvimlendirmesinin ardından partinin genel merkezindeki trafik de arttı.

Başvuru tarihleri ilanı sonrası pek çok belediye başkanının, başkan adayı, ilçe ve il başkanı ile örgüt üyelerinin partiye geldiği belirtildi. Genel merkezin katlarında gezen başkanların çoğunun odalarına yerleşen yeni yönetime “Hayırlı olsun” dediği öğrenildi. Partililerin ellerinde yerel seçimlere dair “öneri dosyaları” olduğu bilgisi de verildi. Eski ve yeni belediye başkanları da genel başkan yardımcılarıyla görüşerek seçimler için temennilerini iletti.

Parti kurmaylarının da bu görüşmelerde gelen partililere CHP lideri Özgür Özel’in sıraladığı “Değişimi destekledi diye kimseye partide bir ayrıcalık gösterilmeyecek. Değişimin karşısında oldu diye de kimseye haksızlık yapılmayacak. Aday belirleme süreçlerinde örgüt denetiminde önseçim, memnuniyet anketleri ve kamuoyu araştırmaları etkili olacak. Süreç şeffaf ve objektif işleyecek. Bölgeye göre yöntem belirlemesi örgütün fikri alınarak yapılacak” şartlarını tekrarladığı aktarılıyor.

PARTİ OYUNU AŞANLA DEVAM

Öte yandan; CHP lideri Özgür Özel de genel merkezdeki makamında kabullerini sürdürüyor. Özel, eski partililerle, il ve ilçe yönetimlerine yeni seçilen isimlerle görüşüyor. Bu kapsamda Özel önceki gün genel merkezde Sivas, Yozgat, Çorum ve Ankara örgütlerinden gelen partilileri ağırladı.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda örgütler hem “Hayırlı olsun” temennilerini iletti hem de yerel seçim çalışmalarına hazır oldukları görüşünü dile getirdi. CHP lideri Özel’in de toplantıda örgüt üyelerine mevcut belediye başkanlarıyla ilgili “Partinin oyunu aşan başkanlarımız devam edecek ama partinin oyunun aşağısında kalanlar için yeni yöntemler devam edecek” değerlendirmesini yaptığı iletildi.

Bu kapsamda partinin kurmayları adaylıkların ilanında mevcut başkanların durumlarının daha geç açıklanacağını belirtiyor. Partinin elinde olmayan belediyeler için yıl başına kadar adaylarını açıklamak istediğini söyleyen kurmaylar, “Mevcut başkanlar için memnuniyet anketleri ve başka ölçümler de yapılacağı için onların durumu daha sonraya kalacaktır” diyor.

ÜYE SAYISI ARTTI



Öte yandan, partideki değişim üye sayısına da etki etti. Partinin kurmayları 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk defa üye sayısının arttığını paylaştı. Bu kapsamda partiye bir haftada 3 bin 360 yeni üye katıldığı öğrenildi.

