CHP'de yeni lider adayı Muhammed Aybars Akdoğan

CHP Genel Başkanlığı için partide bir isim daha aday adaylığını ilan etti. CHP üyesi, Avukat Muhammed Aybars Akdoğan ileriki aylarda yapılması beklenen olağan kurultayda liderliğe talip olduğunu açıkladı.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.09.2023 - 16:49
CHP'de yeni lider adayı Muhammed Aybars Akdoğan
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Ankara Barosu’na kayıtlı olan CHP üyesi avukat Muhammed Aybars Akdoğan, Özgür Özel ve Örsan K. Öymen’in ardından, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna aday adayı olduğunu açıkladı.

Akdoğan, “Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık dönemde büyük bir sorumluluğa talip olarak, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen 38. Olağan Kurultay’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilmek üzere yola çıktım” dedi.

Akdoğan, “Kurultaya kadar sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle gerçekleştirmekte olduğum görüşmelere devam ederek adaylığımı mümkün olduğunca duyurmayı amaçlıyorum. İkinci yüzyılımızda halkın iktidarını hep birlikte kurmamız için çıktığım bu yolda hangi siyasi görüşten olursanız olun, her türlü desteğinize talibim” diye konuştu. 


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