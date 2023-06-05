CHP'de yeni MYK açıklandı mı? CHP'nin yeni MYK üyeleri kimler?
CHP'de yeni MYK üyelerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, CHP'de yeni MYK açıklandı mı? CHP'nin yeni MYK üyeleri kimler?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni MYK üyelerinin kimler olacağı merak ediliyor. ''CHP'de yeni MYK açıklandı mı? CHP'nin yeni MYK üyeleri kimler?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
CHP'DE YENİ MYK AÇIKLANDI MI?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni MYK üyeleri açıklandı.
CHP'NIN YENİ MYK ÜYELERİ KIMLER?
Yeni MYK üyeleri şu şekilde:
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri
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