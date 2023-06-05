CHP'de yeni MYK açıklandı mı? CHP'nin yeni MYK üyeleri kimler?

CHP'de yeni MYK üyelerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, CHP'de yeni MYK açıklandı mı? CHP'nin yeni MYK üyeleri kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:25
CHP'de yeni MYK açıklandı mı? CHP'nin yeni MYK üyeleri kimler?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni MYK üyelerinin kimler olacağı merak ediliyor. ''CHP'de yeni MYK açıklandı mı? CHP'nin yeni MYK üyeleri kimler?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

CHP'DE YENİ MYK AÇIKLANDI MI? 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni MYK üyeleri açıklandı.

CHP'NIN YENİ MYK ÜYELERİ KIMLER?

Yeni MYK üyeleri şu şekilde:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri


CHP Cumhuriyet Halk Partisi MYK

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