Son Dakika: CHP'de yeni MYK belli oldu!

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son toplantıda istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile bugün son kez bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan yeni MYK üyeleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:17
Son Dakika: CHP'de yeni MYK belli oldu!
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Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. 14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan görev değişimi adımlarının MYK özelindeki süreci tamamlandı. 

Buna göre CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu.

İşte o isimler;

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri


CHP MYK Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu

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