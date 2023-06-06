CHP’de yeni MYK ilk kez toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:14
CHP’de yeni MYK ilk kez toplandı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezinde bir araya gelen MYK, saat 13.00’te toplantıya başladı.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Gerçekleştirilen toplantıya dair CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklama yapması bekleniyor.


CHP MYK

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