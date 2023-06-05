Yeni CHP MYK üyesi Tahsin Tarhan kimdir? Tahsin Tarhan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:03

Güncelleme: 05.06.2023 - 16:03

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası MYK'nın yeni Yurtdışı Örgütlenme sorumlusu oldu. Tahsin Tarhan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

TAHSIN TARHAN KİMDİR?

Tahsin Tarhan, 15 Nisan 1964'te Gümüşhane'de doğdu. Eğitimi için geldiği İstanbul’da hem eğitimine devam etti, hem de erken yaşta çalışma hayatına atıldı. Halen otomotiv tedarik sanayi, turizm ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğini yapmaktadır. 2011 yılı Genel Seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili Adayı oldu. 2014 Yerel Seçimlerinde CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 2015 yılında Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM 25. ve 26. Dönem Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Halen 27. Dönem milletvekili olarak görevine devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultay’ında Parti Meclisi (PM) Üyesi olarak seçildi ve TBMM’de CHP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Tarhan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu CHP Grup Sözcüsü olarak görev yapmaktadır.

Tarhan, TBMM’de yüksek vatandaşlık onur ödülüne aday gösterildi. Gerek Eğitim Gönüllüsü, gerek sanayici kimliği ile çeşitli kurumlardan sayısız ödül aldı. Kocaeli Çayırova’da inşa ettirdiği ilköğretim okulunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı ve okula MEB tarafından Tahsin Tarhan İlköğretim Okulu ismi verildi. Amatör fotoğraf sanatçısı olan Tarhan’ın, tüm gelirlerini eğitim kurumlarına bağışladığı, Günden Kalan İzler ve Barış Yurdu Hindistan isimli iki fotoğraf kitabı bulunmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Tahsin Tarhan, evli ve üç çocuk babasıdır.



