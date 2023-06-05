Yeni CHP MYK üyesi Doç. Dr. Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:07

Güncelleme: 05.06.2023 - 16:08

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Doç. Dr. Yunus Emre, MYK'nın yeni Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu sorumlusu oldu. Yunus Emre'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

YUNUS EMRE KİMDİR?

Doç Dr. Yunus Emre, 1982'de İzmit'de doğdu. Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr Yunus Emre İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak çalıştı. CHP Tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye’de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Yunus Emre, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

Yunus Emre, evli ve bir çocuk babasıdır.