CHP'de yeni Parti Meclisi'nin ilk toplantısının tarihi belli oldu

38. Olağan Kurultayı'nı tamamlayan CHP'de, yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısı 11 Kasım Cumartesi yapılacak. Partiden yapılan açıklama MYK üyelerinin ise "Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirleneceği" bildirildi.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:36
CHP'de yeni Parti Meclisi'nin ilk toplantısının tarihi belli oldu
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.

MYK ÜYELERİ PM TOPLANTISI SONRASI BELİRLENECEK

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek" ifadesi kullanıldı.


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