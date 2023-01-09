CHP’den AKP’nin randevu talebine yanıt geldi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 20:10

Güncelleme: 09.01.2023 - 20:10

AKP, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41’inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.

AKP yönetimi bugün sabah saatlerinde, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarından randevu istedi. Görüşmenin 11 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

CHP, İYİ PARTİ İLE İSTİŞARE EDECEK

AKP’nin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere siyasi partilerden istediği randevu talebine CHP’den de yanıt geldi.

AKP’den alınan bilgiye göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in arayarak, randevu talebine, Millet ittifakı ortağı İYİ Parti ile istişare ettikten sonra yanıt vereceklerini söyledi.