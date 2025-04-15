ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde eylem: Okula alınmayan öğrenciler Andımızı okudu

Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:19

Güncelleme: 15.04.2025 - 16:41

Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselere yönelik proje okul atamalarına tepkiler devam ediyor.

Adana'da öğretmenlerine sahip çıkan ÇEAŞ Anadolu Lisesi öğrencileri Andımızı okudu.

Öğrencilere destek vermek isteyen öğrenciler, mezunlar, CHP'liler ve sendikalıların okula girmesine izin verilmedi.

ÖĞRENCİLER EYLEMDE

Öte yandan öğrencilerden art arda eylem haberleri geliyor. İstanbul’daki köklü okullardan Vefa Lisesi’nde öğrenciler, dün görevden alınan öğretmenlerine destek amacıyla okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi. Mezunlar da okul binası önünde toplanarak öğrencilere destek verdi.

Eyleme Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Vefa Lisesi mezunu Sera Kadıgil de okul kapısından katılarak destek sundu. Ankara’da Betül Can Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk ders saatine girmeyerek tepkilerini ortaya koyarken, İstanbul Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi öğrencileri dövizlerle okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri ise öğretmenlerinin keyfi şekilde gönderilmesini okul bahçesinde düzenledikleri eylemle protesto etti ve kamuoyuna bildiri okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve mezunları da ses getiren bir karara imza attı; hukuksuz şekilde görevden alınan 15 öğretmenlerine sahip çıkan öğrenciler, tüm baskılara rağmen 14 Nisan’ı akademik boykot günü ilan ederek derse girmedi, forumlar düzenledi.