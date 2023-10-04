CHP'den 'asansör firması' iddialarına suç duyurusu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettiklerine ilişkin iddiaları dile getirenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:40
CHP'den 'asansör firması' iddialarına suç duyurusu
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı hedef alan "asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerden rant elde etme" iddiaları üzerine parti adına harekete geçildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurularda, asılsız iftiraları dile getiren, CHP’den ihraç edilmiş olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yine CHP’den ihraç edilen eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuldu. 

CHP’nin “yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan” söz konusu kişiler hakkında “İftira”, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçları üzerinden soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.


Tuncay Özkan asansör Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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