CHP'den, Bakan Bolat'a sert tepki: 'Suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:51

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş, Meclis'te yaptığı açıklamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a tepki gösterdi.

Ateş, “İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz. Faizler yüzde 49’a dayandı, ticari kredilerin yıllık faizi yüzde 60’ı aştı. Ticaret Bakanı suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor. Mehmet Şimşek komutasında ekonomi sadece faiz lobilerini mutlu ederken, Ticaret Bakanı ortalıkta görünmüyor” dedi.

"TİCARET BAKANI ORTALIKTA GÖRÜNMÜYOR"

Ateş, yaptığı açıklamada ihracat verilerine dikkati çekerek, "İhracat çok sınırlı artıyor. 2024 yılında ihracatın milli gelire oranı yüzde 19’a geriledi. İhracattaki artış, milli gelirdeki büyümeyle aynı hızda ilerlemiyor. Yani Türkiye daha çok üretmesine rağmen ihracattan aynı oranda gelir elde edemiyor. Döviz kurunun sabit tutulmaya çalışılması bunun en önemli nedeni. İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz. Faizler yüzde 49’a dayandı, ticari kredilerin yıllık faizi yüzde 60’ı aştı. Ticaret Bakanı suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor. Mehmet Şimşek komutasında ekonomi sadece faiz lobilerini mutlu ederken, Ticaret Bakanı ortalıkta görünmüyor” dedi.

"BU EKONOMİK PROGRAM ESNAFI, SANAYİCİYİ, İHRACATÇIYI YOK SAYIYOR"

Mevcut ekonomi programının sanayici, üretici ve ticaret esnafının yüksek faizler altında ezildiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Esnaf dükkanını döndüremiyor, sanayici bırakın yatırımı, üretimi yapamaz durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faizleri zirveye taşırken, Ticaret Bakanlığı sadece izliyor. Bu ekonomik program esnafı, sanayiciyi, ihracatçıyı yok sayıyor. Tüm ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'in elinde, Ticaret Bakanı adeta devre dışı bırakılmış durumda.

Bu kadar yaşanan soruna rağmen bir tepki göstermemesi, pozisyonunu sorgulatır hale getirmiştir. Bakan Bolat’ın pasifliği kabul edilemez. Bu ülke üretmeden büyüyemez, ihracat yapmadan zenginleşemez. Ama üreticiye ve ihracatçıya destek olmayan bir Ticaret Bakanlığı ile bunların olması mümkün değil."