Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından MYK'yi topladı

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından MYK üyeleriyle bir araya geldi .

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:12
Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından MYK'yi topladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından parti genel merkezinde partisinin kurmaylarıyla görüşüyor.

Genel Başkan Özel'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.


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