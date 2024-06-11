Meral Akşener, Erdoğan ile görüşmesi sonrası sessizliğini bozdu! 'Ofis açtı' iddialarına yanıt: 'Cumhurbaşkanı'nı zan altında bırakmak...'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 19:15

Güncelleme: 11.06.2024 - 19:49

Saray'da sürpriz bir şekilde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ve günlerdir gündemde olan İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı.

Akşener, 'Ofis açtı' iddialarına yanıt verdi.

"Herhangi bir ofis açmadım ve öyle bir planım da yok" diyen Akşener, gazeteci İsmail Saymaz’ın “Beştepe’ye bir işadamının Yargıtay’daki davasını çözmek” iddiasını da yalanladı.

Meral Akşener hakkındaki diğer iddialara ise değinmedi.

GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Akşener, X hesabından yayımladığı açıklamada kendisi hakkında yalan haber yaptığını öne sürdüğü gazetecileri eleştirdi, “Ne yazık ki son günlerde ülkemizde yozlaşan birçok değer gibi gazetecilik mesleğinin de, kendisini gazeteci olarak tanımlamasına rağmen görevini yerine getirme şuurundan uzak bir kesim tarafından, demokrasimizdeki kıymetli yeri ve sorumluluğundan uzaklaştırılarak yozlaştırıldığına şahit oluyorum” dedi.

Akşener, gazeteci İsmail Saymaz’ın, “Meral Akşener’e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe’ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra ‘Yazık bizim emeklerimize’ diye bitirdi” sözlerine değindi.

Akşener, sözlerin gerçek dışı olduğunu söyledi, “Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz’ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı da zan altında bırakmaktadır” dedi.

“OFİS AÇTIĞIM İDDİALARI YALAN”

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca 10 Haziran 2024 tarihinde, sosyal medya üzerinden yine İsmail Saymaz’ın şahsi hesabından paylaşılan; ‘İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı’ paylaşımı da sosyal medyada bilgi kirliliği yaratan gerçek dışı bir paylaşımıdır. Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki; Türkiye’nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim.”

“SORUMLU HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUM”

Söz konusu haberlerin “dedikodu” olduğunu belirten Akşener, “Gazetecilik mesleğinin itibarı açısından oldukça üzücü olan bu açıklamalarından ötürü İsmail Saymaz’ı; haberciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde tarafsız, şeffaf, dürüst davranmaya ve ciddi, dengeli, sorumlu bir bakış açısıyla haber yapmaya davet ediyorum. Yukarıda ifade ettiğim konular hakkında en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağımı da bu vesileyle bilinmesini isterim” dedi.

Son günlerde hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar ile ilgili açıklamamı aziz Türk milletinin bilgisine sunarım… pic.twitter.com/MVUwxMfg9N — Meral Akşener (@meral_aksener) June 11, 202

Akşener’in açıklaması şu şekilde:

* Devletin, milletin ve toplumun içerisinde demokrasinin işlerliğini sağlamak için basının özgürlüğünün sağlanması kadar önemli olan bir diğer konu da gazetecilerin doğru ve sağlıklı bilgiyle vatandaşı aydınlatma konusundaki hassasiyetidir. Demokrasinin asli unsurlarından olan bir mesleği icra ettiğinin bilincindeki bir gazeteci, gazetecilik etiği doğrultusunda; doğru, tarafsız, şeffaf, dürüst ve sorumlu davranmakla yükümlü olduğunu da çok iyi bilir. Bu çerçevede de hem mesleğine hem de topluma duyduğu saygı gereği; elde ettiği herhangi bir bilgiyi, öncelikle doğrulamak için gereken özeni gösterir. Çünkü bu sayede hem toplum nezdinde güvenilir olma hem de tarafsız, dengeli ve sorumlu haber yapma görevini yerine getirmiş olur. Ancak ne yazık ki son günlerde ülkemizde yozlaşan birçok değer gibi gazetecilik mesleğinin de, kendisini gazeteci olarak tanımlamasına rağmen görevini yerine getirme şuurundan uzak bir kesim tarafından, demokrasimizdeki kıymetli yeri ve sorumluluğundan uzaklaştırılarak yozlaştırıldığına şahit oluyorum.

* 5 Haziran 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğumuz görüşme sonrasında; doğru, tarafsız, şeffaf ve sorumlu davranma etiğinden uzak bir kısım gazeteci tarafından ortaya atılan iddiaları ve görüşme üzerinden medyaya yansıyan asılsız haberleri büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile takip ediyorum.

* 11 Haziran 2024 tarihinde Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan "Aklın Yolu" programına katılan İsmail Saymaz da ne yazık ki gazetecilik etiğini ihlal ederek; "Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra 'Yazık bizim emeklerimize' diye bitirdi." şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle milletimize duyduğum saygı gereği açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır.

* Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır.