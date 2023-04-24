CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ÖTV "müjde"sine yönelik olarak "Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış. Taklitlerden sakının” açıklamasında bulundu.
Otomobil fiyatları ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, AKP iktidarı döneminde o kadar arttı ki yurttaşların otomobil satın alması hayal haline dönüştü.
Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl vadettiği 'ÖTV' muafiyetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Twitter hesabından "müjde"ledi. Erdoğan, “ÖTV muafiyeti uygulaması esnafımıza hayırlı olsun. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak” paylaşımını yaptı.
Erdoğan’ın bu paylaşımını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer alan “Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız” vaadini paylaştı. Özkoç, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış. Aylar önce açıkladığımız ortak politikalarımıza http://turkiyeninmasasi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Taklitlerden sakının.”
KILIÇDAROĞLU 2022'DE DUYURMUŞTU
Üretici, satıcı ve tüketicinin sürekli şikâyet ettiği motorlu taşıtlar ÖTV’siyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Temmuz ayında gündem belirlemişti. CHP lideri Twitter üzerinden yaptığı canlı yayında, planlarının 1.6 litrenin altındaki araçlardan alınan ÖTV’yi mevcut oranın dörtte birine çekmek olduğunu açıklamış, ilk kez araç alacak gençlerden ise ÖTV almayacakları belirtmişti.
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