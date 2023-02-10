CHP'den 'Evleri bir yılda bitiririz' diyen Erdoğan'a tepki

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:41

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:48

CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

''Yaşadığımız deprem felaketinin daha ilk anından itibaren Erdoğan işi gücü bıraktı. Muktedir imajını korumak için milleti tehdit etmeye başladı. Sosyal medyaya erişimi engelledi. Milletin depremde elindeki en önemli iletişim aracını elinden almaya bile cesaret etti. Beyefendi, defter tutuyormuş, defteri de günü vakti saati geldiğinde açacakmış. Peki, milletin tuttuğu defter ne olacak? Cenazesini, çöp poşeti içinde teslim alan dedenin, tuttuğu bir defter yok mu? Ölmüş evladının elini, deprem enkazında saatlerce tutan çaresiz babanın, tuttuğu bir defter yok mu? ‘15 yaşındaki kızım okul birincisiydi. Gelseydiniz yaşayacaktı’ diye feryat eden annenin, tuttuğu bir defter yok mu? Korkacaksanız, asıl bu defterlerden korkun. Bugün millet soğukta bir başına. Barınma, tuvalet büyük sorun. Bu eziyetleri çeken insanlarımızın, tuttuğu bir defter yok mu?

'YARALARI SARACAĞIZ'

Erdoğan ‘Yağma var, bunun için OHAL çıkarıyorum’ diyor. Atadığı Bakan, ‘Böyle bir şey yok, yönetilmezlik duygusu oluşturmak için bu haberler çıkarılıyor’ diyor. Vatandaşımıza yanlışı kim yapıyor? Haberi çıkaran kim? Erdoğan. Atama İçişleri Bakanı, partili Cumhurbaşkanını suçluyor. Bu kafalar ülkeyi böyle yönetemezken, vatandaşlarımızda yönetilmezlik duygusu oluşturmak için özel bir çabaya hiç ihtiyaç yok. Yetkiniz çok. Ama yönetme yeteneğiniz hiç yok.

'20 YILDIR YAN GELİP YATMIŞSINIZ'

Ar damarı kalmayanlar bugün çıkmış, ‘Millete 10 bin lira verdik. Evleri de bir yılda biz yaparız’ diye konuşuyorlar. Siz bu kafayla hiçbir şey yapamazsınız. 20 yıldır yan gelip yatmışsınız. Şimdi mi yapacaksınız? Siz ancak boş boş konuşursunuz? Algıyı yönetmeye çalışırsınız. Milletimizi içine düşürdüğünüz enkazdan, biz çekip çıkaracağız. Milletimizle, gençlerimizle el ele verip yaraları biz saracağız. Artık hiç kimse ar damarı çatlayanlarla, millete sırtını dönenlerle, milletin kanını emenlerle aynı hizaya gelmemizi beklemesin. Biz milletimizle aynı hizada olmaya devam edeceğiz.''