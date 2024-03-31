Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:45
Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi'
Abone Ol google-news

CHP Genel Merkezi tarafından, CHP lideri Özgür Özel'in 31 mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin 21.30'da açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı. Oy sayımı sürerken, CHP Genel Merkezi'nde ilk açıklamasını yaptı. 

Özel, şunları söyledi:

"CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi" 

AYRINTILAR GELİYOR...


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart haberleri Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Ankara haberleri CHP Genel Merkezi haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... CHP Fatih adayı Mahir Polat'tan uyarı: Okullardan elektrik kesintisi haberleri geliyor

Son dakika... CHP Fatih adayı Mahir Polat'tan uyarı: Okullardan elektrik kesintisi haberleri geliyor
CHP’li Aslanoğlu: Saat 22’de herkesi Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz

CHP’li Aslanoğlu: Saat 22’de herkesi Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz
CHP lideri Özel'in sandığından CHP adayı çıktı

CHP lideri Özel'in sandığından CHP adayı çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?
Son dakika… 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları! İşte İzmir’de son durum

Son dakika… 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları! İşte İzmir’de son durum
Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Son dakika… Bursa CHP’ye geçiyor

Son dakika… Bursa CHP’ye geçiyor
Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin gözü İstanbul'da... İşte İstanbul'da son durum!

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin gözü İstanbul'da... İşte İstanbul'da son durum!
Yurttaşlar sandığa gitmedi… Seçimde katılım düşük!

Yurttaşlar sandığa gitmedi… Seçimde katılım düşük!
61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!

61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!
Oy sayım işlemi iftarda da aralıksız sürdü

Oy sayım işlemi iftarda da aralıksız sürdü