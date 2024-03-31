Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
CHP Genel Merkezi tarafından, CHP lideri Özgür Özel'in 31 mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin 21.30'da açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı. Oy sayımı sürerken, CHP Genel Merkezi'nde ilk açıklamasını yaptı.
Özel, şunları söyledi:
"CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi"
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