CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:25

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıklamıştı. CHP'den bazı delegeler kurultayın iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

Başvuruyu yapan isimlerin Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan olduğu öğrenildi.

CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair geçen günlerde sosyal medyada çıkan iddialar üzerine Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır" denilmişti.