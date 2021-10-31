CHP'den istifa eden iki meclis üyesi AKP'ye geçti

31 Ekim 2021 Pazar, 07:58

AKP Bilecik İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda, CHP'den istifa eden biri ilk genel meclisi üyesi diğeri belediye meclisi üyesi 2 ismin AKP'ye katıldığı açıklandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda CHP'den daha önce istifa eden Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan'ın parti saflarına katıldığı duyuruldu. İki ismin rozetlerini İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Selim Yağcı taktı.

Böylece İl Genel Meclisindeki sandalye sayısı 10'dan 11'e çıkan AKP, mecliste salt çoğunluğu elde etmiş oldu.