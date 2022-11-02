CHP'li Levent Gök, Deniz Baykal ile telefonda görüştü: 'Yumruk gibi bir araya gelelim'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:20

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçen günlerde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşan Baykal, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada istifasının nedenini "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek açıklamıştı.

TV100'de yayımlanan "Taksim Meydanı" programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söylemişti.

Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Deniz Baykal ile bugün telefonda görüştüğunu belirtti. Gök, Baykal ile görüşmesini şu şekilde aktardı:

“5-10 dakika önce Deniz Baykal ile bir görüşme yaptım, telefonla görüştük. Sayın Baykal bana ‘Kızım aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim’ dedi.”