CHP'den Rusya'ya sert tepki: Bu kararı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz
CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Moskova yönetiminin kararı üzerine "Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu kararı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz" açıklaması yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk cumhuriyetlerini tanıma kararına CHP'den tepki geldi.
CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını belirten bir açıklama yapmıştır. Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu kararı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz” açıklamasında bulundu.
Çeviköz, “CHP uluslararası ilişkilerde emrivakilere ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü gelişmeye karşı çıkan, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ifadesini bulan devletlerin toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı ilkelerine saygı gösteren bir anlayışa sahiptir. Söz konusu tanıma kararı Karadeniz güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokmuştur. Tarafların ivedilikle yapıcı ve barışı önceleyen bir diyalog içine girmelerini gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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