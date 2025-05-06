CHP'den 'Tam Bağımsız Türkiye' yürüyüşü: '6. Filo'yu unutmayın!'
CHP İstanbul Gençlik Kolları, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53'ncü yıl dönümünde "Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü" düzenliyor.
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53'ncü yıl dönümünde CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından "Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü" düzenleniyor.
Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.
Yürüyüşe katılan binlerce CHP'li, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Atatürk'ten Deniz'e tam bağımsız Türkiye", "Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo'yu unutmayın", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıyor.
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anılıyor— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 6, 2025
'Bu meydan kanlı meydan, ok fırladı çıktı yaydan, kalkın ayağa kalkın, biz şehirden siz köyden, kalkın ayağa kalkın!' pic.twitter.com/1xCpFXZtxd
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’