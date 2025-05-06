CHP'den 'Tam Bağımsız Türkiye' yürüyüşü: '6. Filo'yu unutmayın!'

Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:12

Güncelleme: 06.05.2025 - 20:12

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53'ncü yıl dönümünde CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından "Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü" düzenleniyor.

Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

Yürüyüşe katılan binlerce CHP'li, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Atatürk'ten Deniz'e tam bağımsız Türkiye", "Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo'yu unutmayın", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıyor.