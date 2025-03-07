CHP'den tutuklu başkanlara ziyaret: 'Buradayız ama hala belediyelerimiz için çalışıyoruz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu Ahmet Özer, Rıza Akpolat ve Alattin Köseler'i ziyaret etti. Özçağdaş, belediye başkanlarının tutuklanmasına, "Siyasallaşmış yargı marifetiyle, İstanbul'da kazanamadıkları seçimi halkın elinden, halkın iradesine karşı almaya çalışan bir iktidar var" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ve Beykoz Belediye Başkanı Alattin Köseler'i ziyaret etti.
Ziyareti sonrasında Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan Özçağdaş, şunları söyledi:
"Silivri Cezaevi’ndeyiz. Sabah saatlerinde Genel Başkanımız Özgür Özel, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Beykoz’daydık. Beykoz Belediyesi’ne ziyarette bulunduk, çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve yurttaşlarımızla bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Öğleden sonra Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’i ziyaret ettik.
Prof. Dr. Ahmet Özer, tam 131 gün sonra gelen bir suçlama ile karşı karşıya, dört buçuk aydır hapiste. Rıza Akpolat uzun bir süredir burada tutuluyor. Alaattin Köseler hukuksuzca gözaltına alındı, dört gün ifadesi alınmadan gözaltında bekletildi. Siyasallaşmış yargı marifetiyle, İstanbul'da kazanamadıkları seçimi halkın elinden, halkın iradesine karşı almaya çalışan bir iktidar var.
"BAŞKANLARIMIZIN MESAJI ŞU..."
Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımızın İstanbullulara, tüm yurttaşlarımıza mesajı şu: Buradayız ama hala belediyelerimizi düşünüyoruz, hala belediyelerimiz için çalışıyoruz. Halkımızın iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz. Türkiye’nin geleceğini Cumhuriyetçiler yeniden kuracaklar."
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