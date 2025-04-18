CHP'den yargılamalara tepki: 'Gençlere cadı avı, adalete kumpas!'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:24

Güncelleme: 18.04.2025 - 16:25

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevgi Kılıç, 19 Mart protestolarının ardından tutuklanan gençlerin yargı sürecine dair Çağlayan Adliyesinde açıklamalarda bulundu.

Kılıç, “Bu ülkede genç olmak suç gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu bir cadı avıdır” diyerek iktidarın gençlere yönelik baskıcı politikalarına tepki gösterdi.

“GENÇLER ANAYASAL HAKLARINI KULLANDIKLARI İÇİN CEZALANDIRILIYOR”

Kılıç, 19 Mart’ta tutuklanan üniversite öğrencilerinin hâlâ özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını hatırlatarak, “Günlerce zindanda tutulan, ev hapsine mahkûm edilen genç arkadaşlarımız bugün mahkeme karşısına çıkarılıyor. Neden mi? Anayasal haklarını kullandıkları için. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı durdukları için” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR GENÇLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR”

Gençlerin sadece siyasi iradenin çizdiği sınırlar içinde kalmadıkları için hedef haline getirildiğini vurgulayan Kılıç, “İktidarın görevi gençleri hizaya sokmak değil, onların güvenliğini sağlamak ve barınma hakkını korumaktır, Gençler yasaları hiçe sayan bir iktidara karşı hak mücadelesi veriyor” dedi.

Gençlerin yalnızca kendi geleceklerine değil, demokrasinin ve cumhuriyetin geleceğine de sahip çıktığını belirtti.

“BU ÜLKENİN GELECEĞİ GENÇLERİN ELLERİNDE”

Açıklamasında, iktidarın kutuplaştırıcı dilini eleştirerek, gençlerin bu konuda verdiği mesaja vurgu yaptı, “İktidar sadece kendi gibi düşünmedikleri için gençlere, bu vatanın öz evlatlarına zulmediyor. Gençler hukuksuzca tutuklanıyor, yargılanıyor, KYK yurtlarından atılıyor. Biz gençler bu mücadeleyi parti, ideoloji, kimlik, inanç ayrımı gözetmeksizin hep birlikte omuz omuza veriyoruz. Kimseyi arkada bırakmadan bu topraklarda güvende ve eşit, özgür yaşamak istiyoruz” dedi ve ekledi:

“Bugünün öznesi olan gençler ülkenin geleceğine, birbirlerinin ve 86 milyonun hakkına, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkan asli özne olarak sahnededir. Bu düzen değişecek, gençlerin dediği, milletin dediği olacak.”

“DURUŞMA SALONUNA 90 KİŞİ SIĞDIRILMAYA ÇALIŞILDI: BU BIR YILDIRMA POLİTİKASIDIR”

Av. Kılıç, 90 öğrencinin yargılandığı davada duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle yaşanan adaletsizliğe de dikkat çekti. “20 kişilik salona 90 kişi sığdırılmaya çalışıldı. Bu ihmal değil, açıkça bir yıldırma politikasıdır” dedi.

Adil yargılamayı engelleyen bu koşullar sonucunda dosyanın ikiye bölünmesini ise adaletin örtülü bir şekilde geciktirilmesi ve adaletsizliğin kurumsallaştırılması olarak nitelendirdi.

“BUGÜN SADECE GENÇLER DEĞİL, GAZETECİLİK DE YARGILANDI”

Kılıç, davada yalnızca öğrencilerin değil, halkın haber alma hakkının da yargılandığını belirterek, “Gazetecilik bir kamu görevidir; onlara açılan davalar doğrudan halkın sesini kısmaya yöneliktir” dedi.

“GENÇLERİN VE ADALETİN YANINDAYIZ”

Duruşmaları takip etmeyi sürdüreceklerini belirten Kılıç, açıklamasını “Gençlerin, dayanışmanın ve adaletin yanındayız. Birlikte, dayanışmayla güçlüğüz!” sözleriyle tamamladı.