CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a: "Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist"

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:36

Erdoğan'ın AKP grup toplantısında verdiği faiz mesajından sonra hızlı yükselişe geçen döviz kurları sert tepkilerin gelmesine neden oldu. "Enflasyon, yüksek faiz bilmeyen ülkelerin bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil" diyen Erdoğan, "Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" ifadelerini kullandı.

"FAİZ BELASINI KALDIRACAĞIZ"

Erdoğan şöyle devam etti:

Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil.

Biz iş adamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun. Bu iş adamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD'ı vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen iş adamıysan yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz"

"ÜLKEYİ FAKİRLEŞTİREN BİR BAŞ EKONOMİST"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dolar kurunun Erdoğan’ın AKP grup toplantısında konuşmasından önceki ve konuştuğu sırlardaki artış seyrini paylaştı.

"Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış" diyen Ağbaba’nın dolar kurunun seyrine ilişkin paylaşımı şöyle:

“Erdoğan konuşmadan önce: Dolar 10,35 TL

Erdoğan konuşuyor: Dolar 10,45 TL

Erdoğan konuşmasına devam ediyor: Dolar 10,50 TL

Erdoğan: ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ Dolar 10,53 TL

Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış.”