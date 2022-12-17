Bartın'da evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:38

Kemer Köprü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, saat 02.00 sıralarında Makbule-Raci Ö. çiftinin oturduğu daireden gelen patlama sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

GAZ AKIŞI KESİLDİ

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocak ile fırın arasında gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu tespit edilirken, tedbir amacıyla binada gaz akışı kesildi.

Vücudunda kısmi yanık ve yaralar oluşan Raci Ö., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.