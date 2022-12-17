Bartın'da evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Bartın'da, Makbule (84) ve Raci Ö. (84) çiftinin yaşadığı dairede, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaralanan Raci Ö., hastaneye kaldırıldı.
Kemer Köprü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, saat 02.00 sıralarında Makbule-Raci Ö. çiftinin oturduğu daireden gelen patlama sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
GAZ AKIŞI KESİLDİ
Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocak ile fırın arasında gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu tespit edilirken, tedbir amacıyla binada gaz akışı kesildi.
Vücudunda kısmi yanık ve yaralar oluşan Raci Ö., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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