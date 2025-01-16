CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Başsavcılığın görevi suç uydurmak değil'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:44

Güncelleme: 16.01.2025 - 14:44

Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale organize ettikleri ve ihaleleri kendi şirketlerinin almasını sağladıkları iddiasıyla, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 39 kişiyle birlikte gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dört günlük gözaltı sürecinin ardından bu sabah 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Bir Başsavcı Vekili ile 9 savcının görevlendirildiği dosya kapsamında bazı isimlerin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Rıza Akpolat'ın da bulunduğu bazı isimler ise savcılığa ifade vermek için halen sıra bekliyor.

"YILLARCA AVUKATLIK YAPTIM BÖYLE DOSYA GÖRMEDİM"

Rıza Akpolat'a destek olmak için çok sayıda CHP'li de adliyeye geldi.

Adliye önünde açıklama yapan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Belediye başkanımızın ifadesi birazdan alınacak. İfadesi alınan arkadaşlarımızın ifade tutanaklarına, sorulan sorulara baktığımızda dosyada somut, elle tutulur hiçbir delilin olmadığını görüyoruz. Dünyanın en büyük adliyesinden; savcılardan, hakimlerden şunu istiyoruz; vicdanınıza göre karar verin. Şu anda Beşiktaş Belediyesi'nin önünde binlerce yurttaşımız var. Neden? Adalet için, belediye başkanına sahip çıktığı için, iradesine sahip çıktığı için. Yıllarca burada avukatlık yaptım ben böyle bir dosya görmedim. Bir telefon görüşmesi, teknik, fiziki takip, somut bir delil olmamasına rağmen insanlar alınıyor. Sayın savcı 'Emniyette ifade vermeyecek' dedi Rıza Akpolat için. Peki neden 4 gün emniyette tuttunuz. Madem ifadeyi siz alacaktınız niçin 4 gün nezarette tutuldu bu insanlar" dedi.

"BAŞSAVCILIĞIN GÖREVİ SUÇ UYDURMAK DEĞİL"

Başarır, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevi suçlularla mücadele etmek, suç uydurmak, suçlu yaratmak değil. Gerçek işlerini yapsınlar, adil davransınlar. Biz buradayız ama bizim burada olduğumuz dakikalarda Genel Başkanımız ve binlerce Beşiktaşlı, İstanbullu Beşiktaş Belediyesi'nin önünde hak arayacağız. Biz bugün belediye başkanımızın hakkını, haklılığını ispat edip alana kadar burada olacağız. Bir kez daha söylüyorum, vicdanınıza göre, yasaya göre karar verin. Bir dosyaya bakın, bir dosyadaki delillere bakın, bir de aynaya bakın eminim hiç kimseyi burada tutuklamayacaksınız" ifadelerini kullandı.