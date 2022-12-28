CHP'li Ali Öztunç: 2023 yılında kötü bulutları dağıtacağız

28 Aralık 2022 Çarşamba, 18:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 2022 yılında çevre mücadelesinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztunç’un açıklaması şöyle:

“2022 yılında kötü bir dejavu yaşadık. Geçen seneki gibi önce orman yangınları, sonra seller ile birçok yurttaşımız hayatını kaybetti. Hektarlarca ormanımız yandı. Seller yüzünden kentlerimiz sular altında kaldı. Doğa, geçen sene yaşadıklarımızı hatırlatıp, bu sene nasıl tedbir aldığımız yönünde önemli bir sınava tabi tuttu Türkiye’yi. Ve AKP yine sınıfta kaldı. Türkiye'de geçen yıl kül olan ormanlık alan 177 bin 476 hektardı. Marmaris’te geçtiğimiz yıl günler boyunca süren yangınlarda 13 bin hektarlık alan yanmıştır. Bu yıl Marmaris’te sadece 3 günde 4208 hektarlık alan yandı.”

“KÖMÜRÜ TERK ETMEYE İLİŞKİN TEK SÖZ HALA SÖYLENMEMİŞ, UYGULAMAYA GEÇİLMEMİŞTİR”

“2022’de zeytinlik sahalar saldırı altındaydı. Yönetmelik Danıştay duvarına toslayınca, kanun teklifiyle oldu bittiye getirmek istediler. İzin vermedik. Yasayı geri çekmek zorunda kaldılar. Erzincan’ın İliç’te faaliyet yürüten maden işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hattının patlaması sonrasında kimyasallarla yüklü atıklar çevreye yayıldı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine ‘en üst sınır’ olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca suç duyurusunda bulunuldu. Firma kısa bir süre sonra tekrar faaliyete geçti. Fırat havzasının bu kazadan nasıl etkilendiği incelenmedi. Firma, Kemaliye ve Divriği’de yeni maden projeleri için başvurular yaptı. Kömürlü santralların kapatılma takvimi hâlâ ortada yoktur. Yeşil kalkınma devrimine ilişkin eylem planlarında bu konuda tek bir taahhüt bile yoktur. Avrupa'da tarih belirlemeyen 4 ülke kalmış olup, biri Türkiye’dir. Kömürü terk etmeye ilişkin tek söz hala söylenmemiş, uygulamaya geçilmemiştir.”

“ORMANSIZLAŞMA, ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ARTMIŞ DURUMDA”

“Glasgow’da COP 26’da onayladığımız ‘2030’a kadar ‘Ormansızlaşmayı tersine çevirme ve sona erdirme’ taahhüdünden çok uzaktayız. Ormansızlaşma, önceki yıllara göre artmış durumda. 2019 yılında 16.413 hektar; 2020 yılında 47001, 2021 yılında 42741 hektarlık orman alanını maden ve enerji tesislerine verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde, orman alanlarının işgali de artmıştır. 2018’de 11683, 2019’da 12864, 2020’de 17369, 2021’de 26290 dekarlık orman alanı işgal altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı döneminde orman suçları da artmıştır 2018’de 14363, 2019’da 13494, 2020’de 22706, 2021’de 22290 dekarlık orman alanı usulsüzce açılmıştır. 2022 verileri henüz resmi istatistiklere yansımadı ancak yaşanılan tehdit devam ediyor.”

“DOĞA İÇİN ADALETİ HEP BİRLİKTE TESİS EDECEĞİZ”

“Bizler çevresel kirliliklerle ilgili kamusal ödev ve yükümlülüklerin daha aktif uygulanmasını beklerken, AKP bu alanı tamamen bir sektör olarak ele almakta, özelleştirmeye çalışıyor. AKP için Çevre günü öncesinde meclise getirdiği yasa teklifi ile çevresel denetimi, sektör haline getirilmeye çalışıldı. Doğayı meta olarak görüp sonsuz bir hırsla saldıran, yapay ihtiyaçlar üzerinden daha fazla tüketimi körükleyen anlayış, ekolojik krizi tetiklemiştir. Ancak, halen yapay önlemlerle insanların gönlüne su serpilirken, daha fazla nasıl kar ederiz arayışını sürdürülüyor. 2023 yılında iktidarı değiştireceğiz, doğanın, ekosistemin başındaki bu kötü bulutları dağıtacağız. İklim için, Doğa için, havamız, toprağımız, sularımız, ormanlarımız için adaleti hep birlikte tesis edeceğiz.”