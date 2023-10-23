CHP’li Arpacı, Honaz’daki taş ocağını Meclis gündemine taşıdı
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesinde yerleşim yerine 500 metre mesafede yer alan taş ocağını izinlerini Bakan Mehmet Özhaseki’ye sordu.
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesinde yerleşim yerine 500 metre mesafede yer alan taş ocağında meydana gelen patlamalar nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı.
BAKAN SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Taş ocağı nedeniyle yöre halkının hem maddi hem de manevi olarak zarar gördüğünü belirten Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Ancak Bakan Özhaseki, Arpacı’nın sorularını yanıtsız bıraktı.
“OCAKTAN FIRLAYAN DEV KAYA PARÇALARI, TAŞLAR EVLERİN VE ARAZİLERİN ÜZERİNE DÜŞÜYOR”
CHP’li Arpacı, “Yaklaşık olarak 14 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan taş ocağında gerekli taşın yer yüzüne çıkarılması için belli zamanlarda patlayıcı madde kullanıldığı bilinmektedir. Her ne kadar kontrollü patlama yapılsa da ocaktan fırlayan dev kaya parçaları, taşlar evlerin ve arazilerin üzerine düşmektedir. Yaşanan bu durum nedeniyle mahalle sakinleri gündelik yaşamlarını sürdüremez hale gelmiş, endişe ve korku içinde yaşar hale gelmişlerdir. Aşağıdağdere sakinleri artık can güvenlikleri olmadıklarını, her an bir kaya parçasının evlerinin üzerine ya da yolda yürürken üzerlerine düşmelerinden çekinmektedirler” diye konuştu.
“HERKES, SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR”
Anayasa’nın ‘Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ başlıklı 56. Maddesinde yer alan “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü hatırlatarak devam eden Arpacı, “Anayasamız vatandaşına ödev verdiği gibi, Devletimize de vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak, kirliliği önlemek üzere ödevler yüklemiştir. Bu çerçevede aşağıda yazılı yer alan sorularımı dikkatinize sunarak önlem alınmasını ve mahalle sakinlerimizin sorunlarına çözüm olmasını amaçlıyor, tarafınızdan yanıtlanmasını saygıyla diliyorum” ifadelerini kullandı.
CHP’li Arpacı, Bakan Özhaseki’den şu soruların yanıtlarını talep etti:
- Denizli ili Honaz ilçesi Aşağıdağdere mahallesinde faaliyet gösteren firmanın çalışma izinleri tam mıdır?
- İlgili firma için ÇED raporu düzenlenmiş midir?
- İlgili taş ocağı firmasının çevreye vermiş olduğu zararın tespiti yapılmış mıdır? Taş ocağı ne sıklıkla denetlenmektedir? Denetlenmişse yapılan denetim sonucu kamuoyuyla paylaşılmış mıdır?
- Taş ocağı için üretim izin kapasitesi nedir? Üretim kapasite izninin üzerinde çalıştığı iddiaları doğru mudur?
- Aşağıdağdere mahalle sakinleri ilgili taş ocağı firması tarafından gerçekleştirilen patlamalar nedeniyle fırlayan taşlar/kaya parçaları evlerine yaşam alanlarına isabet etmiştir/etmektedir. Bugüne kadar bu zararların karşılanması için bir çalışma yapılmış mıdır?
- Mahalle sakinleri ortaya çıkan zararı defalarca kendi imkanlarıyla düzeltmelerine rağmen yenileriyle karşılaştıklarını söylemektedirler. Firmaya bu konuda bakanlığınız tarafından uygulanacak bir cezai yaptırım olmuş mudur?
- Mahallede yer alan bir futbol sahası kullanılamaz hale gelmiş, mahallede yaşayanların sosyal hayatı da taş ocağı nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Anayasa’mızın devletimize yüklediği ödev dikkate alındığında vatandaşlarımızı bu durumdan kurtaracak çözüm önerileriniz var mıdır? Bunlar nedir?
- İlgili taş ocağının kapatılması ile ilgili tarafınıza ulaşan talep olmuş mudur? Olmuşsa verilen yanıt nedir? İlgili taş ocağı kapatılacak mıdır?
- İlgili taş ocağının yerleşim yeri olmayan başka bir yere taşınması ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Bununla ilgili yapılan araştırma var mıdır?
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