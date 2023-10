CHP’li Arpacı, Honaz’daki taş ocağını Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 08:52

Güncelleme: 23.10.2023 - 08:52

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesinde yerleşim yerine 500 metre mesafede yer alan taş ocağında meydana gelen patlamalar nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı.

BAKAN SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Taş ocağı nedeniyle yöre halkının hem maddi hem de manevi olarak zarar gördüğünü belirten Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Ancak Bakan Özhaseki, Arpacı’nın sorularını yanıtsız bıraktı.

“OCAKTAN FIRLAYAN DEV KAYA PARÇALARI, TAŞLAR EVLERİN VE ARAZİLERİN ÜZERİNE DÜŞÜYOR”

CHP’li Arpacı, “Yaklaşık olarak 14 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan taş ocağında gerekli taşın yer yüzüne çıkarılması için belli zamanlarda patlayıcı madde kullanıldığı bilinmektedir. Her ne kadar kontrollü patlama yapılsa da ocaktan fırlayan dev kaya parçaları, taşlar evlerin ve arazilerin üzerine düşmektedir. Yaşanan bu durum nedeniyle mahalle sakinleri gündelik yaşamlarını sürdüremez hale gelmiş, endişe ve korku içinde yaşar hale gelmişlerdir. Aşağıdağdere sakinleri artık can güvenlikleri olmadıklarını, her an bir kaya parçasının evlerinin üzerine ya da yolda yürürken üzerlerine düşmelerinden çekinmektedirler” diye konuştu.

“HERKES, SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR”

Anayasa’nın ‘Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması’ başlıklı 56. Maddesinde yer alan “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü hatırlatarak devam eden Arpacı, “Anayasamız vatandaşına ödev verdiği gibi, Devletimize de vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak, kirliliği önlemek üzere ödevler yüklemiştir. Bu çerçevede aşağıda yazılı yer alan sorularımı dikkatinize sunarak önlem alınmasını ve mahalle sakinlerimizin sorunlarına çözüm olmasını amaçlıyor, tarafınızdan yanıtlanmasını saygıyla diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’li Arpacı, Bakan Özhaseki’den şu soruların yanıtlarını talep etti: