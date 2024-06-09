CHP’li Bakan’dan Yerlikaya ile görüşme öncesi mesaj: 'Sorunları çözemediğimiz noktada muhalefete devam edeceğiz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yapacağı görüşme için "Genel olarak yani Türkiye'deki suçlu, suçluyla mücadele dahil, İçişleri Bakanlığı yetkisinde olan her konuda fikir paylaşacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yarın bakanlıkta yapacağı görüşme öncesi konuştu.
Ülkedeki emniyet ve güvenliğe ilişkin her konunun gündemlerinde olduğunu belirten Bakan, sorunların çözümü için önerilerini aktaracaklarını söyledi.
Görüşmede sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını belirten Bakan, şunları kaydetti:
''Genel olarak emniyet teşkilatının, jandarma teşkilatının sorunları, İçişleri Bakanı'nın görev alanına giren konuları görüşeceğiz. Sadece düşüncelerimizi paylaşmayacağız. Yani sorunları ve aynı zamanda çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Bunların ne kadarını birlikte istişare ederek çözebilirsek o kadarını çözmeyi hedefliyoruz. Çözemediğimiz noktada da aynı şekilde muhalefet yapmaya devam edeceğiz. İktidarla muhalefet arasında bir iletişim kanalı olmalı. Mevcut bakan da bizim çalışma alanımız… Ben İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Dolayısıyla Ali Yerlikaya'ya kendi düşüncelerimizi her alanda ileteceğiz. Spesifik olarak şu gündeme gelecek demeyim. Zaten somut olayı konuşmak doğru değil. Genel olarak yani Türkiye'deki suçlu, suçluyla mücadele dahil, İçişleri Bakanlığı yetkisinde olan her konuda fikir paylaşacağız.''
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