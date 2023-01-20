CHP'li başkan hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 19:32

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 19:32

Rize'de CHP'li Başkan Çervatoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı şaşkınlıkla karşıladığını belirten Çervatoğlu, “AKP Fındıklı İlçe Başkanı Fethi Velioğlu bana ‘hırsızın büyüğü’ diye atıfta bulunmuştu. Ben de ‘Bir bilezik bir yüzükle ben gelmedim, başka bir zenginliğim olursa bu zenginlik bilin ki hırsızlıktan çıkmıştır’ diye bir ifade kullanmıştır. Bunu Cumhurbaşkanı’na atfederek kullandığımı söyleyerek bir ön soruşturma başlatıldı” diye konuştu.

İfade verdikten sonra adliye önünde açıklama yapan Çervatoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı’na hakaretten hakkımda soruşturma başlattılar. Cumhurbaşkanı’nın isminin dahi geçmediği, ima edilmediği halde bir şikâyet üzerine hakkımda açılan soruşturmayla ilgili Pazar Cumhuriyet Savcılığı’na ifade vermek için geldim. Geçmiş aylarda belediyemize ait kreş ve tuvaletlerle ilgili açıklamalarımda AKP Fındıklı İlçe Başkanı Fethi Velioğlu bana ‘hırsızın büyüğü’ diye atıfta bulunmuştu. Ben de bunun üzerine bir konuşma yapmıştım. 'Bir bilezik bir yüzükle ben gelmedim başka bir zenginliğim olursa bu zenginlik bilin ki hırsızlıktan çıkmıştır' diye bir ifade kullanmıştım. Bunu cumhurbaşkanına atfederek kullandığımı söyleyerek bir ön soruşturma başlatıldı. Gerçekten şaşakalıyorum Cumhurbaşkanı’nın böyle bir sözünün olmadığı polis tutanaklarında yer aldı kayıtlı.

"SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEMEK CUMHURBAŞKANIMIZA HAKARET"

Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında 'bir yüzükle İstanbul’a hizmet etmeye geliyorum' şeklinde bir konuşması varmış. Bunu Cumhurbaşkanı’na hakarete sokup bana soruşturma açılmasını istemek şikayetçi olmak ve işlemde bulunmak aslında Cumhurbaşkanımıza hakaret, asıl orası. Tutanakta 'Cumhurbaşkanımızın böyle bir konuşması yoktur' deniyor aslında bu konuşmayı Cumhurbaşkanına atfedenler aslında hakaret ediyor. Bize karşı yanlı ve hizmetlerde engellemeler olunca şunu da diyorum; ‘Cumhurbaşkanımız bunlardan haberi olsaydı bunu engellerdi aslında eşitlik ve Rize bir bütündür A ilçesi B ilçesi ayırmaz’ diye ifade ederim. Taktir edilmesi gerektiğinde ben herkesi takdir ederim AKP milletvekilleri Fındıklı içme suyu projesine verdikleri desteğe de teşekkür ettim. Siyasi kimlikler siyasileri eleştirebilir ancak bu tirajı komikten öte bir şey. Bugün ifademi verdim. Nerden nasıl çıkarılmış anlamadım."

"OLMAYAN BİR SUÇTAN YARGILANACAKSAK O DA OLSUN"

Çervatoğlu, “Kim suç duyurusunda bulundu?” sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bilemiyorum onu, dosyada suç duyurusu da olmayabilir direkt polis ya da kaymakamlık da olabilir. Bizim kreş binası önünde açıklamalardan almışlar. Orada emniyeti görevlendiren kaymakamlıktır muhtemelen, benim yorumum çünkü çalışmalarımızda bize sürekli engel çıkardığı için. İfademde soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasını talep ettik eğer bundan sonra devam ederse hakaret davasına dönüşecek İçişleri Bakanlığı’ndan izin istenecek yargılanmam için. Bir sürü yargıladılar bunlarda yargılanalım, olmayan bir suçu yaratarak yargılanacaksak o da olsun."