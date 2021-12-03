CHP’li belediyelerin kur farkı kaybı 21 milyar lira! Çakırözer çağrı yaptı

03 Aralık 2021 Cuma, 12:30

Döviz kurundaki aşırı yükseliş, dış kredi kullanan belediyelerin borç yükünü katlarken, gelecek yılki proje ve yatırımlara ayrılan bütçeleri de hızla eritti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kurdaki artış nedeniyle Eskişehir ve diğer Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinin kullandıkları yabancı kredilerde kur farkı nedeniyle toplam 21 milyar liralık kaybın olduğunu açıkladı.

Çakırözer, “Geçmediğimiz yollar, uçmadığımız havalimanları için beşli çeteye döviz cinsinden takır takır ödeme yapıyorsunuz ama belediyelerimizin hizmet, yatırım bütçeleri her gün eriyip, yok olurken sesiniz çıkmıyor! Sarayın beceriksizliğinin bedelini halkımıza ödetemezsiniz. CHP'lisi, AK Partilisi tüm belediyelerin kur farkı kaynaklı zararları hazine tarafından karşılanmalıdır. Belediyelerimizin prim ve vergi borcu gibi ödemelerinin bir bölümü silinmeli, bir bölümü ertelenmelidir” dedi.

TABLOYLA ANLATTI: VATANDAŞIN BÜTÇESİ ÇALINIYOR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, döviz kurundaki artış nedeniyle yerel yönetimlerin yurtdışından aldıkları kredilerin geri ödemelerinin büyük sıkıntıya neden olduğunu belirterek, kur farkı nedeniyle oluşan zararın hazineden karşılanması için TBMM’de çağrıda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa’dan aldığı kredilerin Türk lirası karşılıklarının nasıl arttığını milletvekillerine tablo ile gösteren Çakırözer, “Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin Eskişehirlilere hizmet için Avrupa'dan aldığı kredilerin bugün geri ödemesi vardı. 3,3 milyon dolar ve 2,4 milyon euro borç ödediler. 15 Aralık’ta da 811 bin dolar ödeyecekler. Bu ödemeler için bir ay önce 1 Kasım tarihinde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 66 milyon 137 bin lira ayırmıştı. Ama otuz gün sonra, işte bugün, bu borcun toplamı 92 milyon 229 bin liraya yükseldi. Sadece 30 günde kur farkı nedeniyle Eskişehirlilerin bütçesinden 26 milyon lira çalındı” dedi.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE 21 MİLYAR KUR ZARARI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni aldığı 40 milyon euro diğer kredi için de dört ayda tam 200 milyon liralık kur zararı oluştuğuna dikkat çeken Çakırözer, “Yani Eskişehir Büyükşehir Belediyemizdeki 5 bin çalışanımızın 2022 yılında alacakları maaşlarının toplamı kadar bütçemiz daha şimdiden eridi” dedi. Çakırözer kur farkı nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir’in de aralarında bulunduğu büyükşehir belediyelerinin toplam 21 milyar lira kaybının olduğunu belirtti.

İLÇELERDE YATIRIM DURDU

Çakırözer ilçe belediyelerinin de kurdaki artış nedeniyle zorluk yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Eskişehir'de Odunpazarı, Tepebaşı Belediyelerimiz 2022 bütçelerini hazırlamıştı. 450-460 milyon lira yaklaşık 57 milyon dolara denk düşüyordu. Daha yıl başlamadan 32 milyon dolara düştü bütçeleri. ‘Damat bey’ olsa ‘Dolarla mı maaş alıyorsun, sana ne?’ derdi ama iş öyle değil! Kur artınca her şeyin fiyatı artıyor. Demir, kereste, beton, hepsi yüzde 150, yüzde 200 artmış durumda, yatırımlar durdu. Belediye başkanlarımız sabah bakıyor borcu artmış; öğlen bakıyor, yine artmış.”

BEDELİNİ HALK DEĞİL, HAZİNE KARŞILASIN

Çakırözer TBMM’deki konuşmasında belediyelerin kur farkından doğan zararının hazine tarafından karşılanması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“İki yıllık pandemi döneminde zaten belediye bütçelerini kestiniz. Yetmedi, Eskişehir'de belediyelerimizin aşevi hesaplarına bile el koydunuz. Geçmediğimiz yollar, uçmadığımız havalimanları için 5'li çeteye döviz cinsinden takır takır ödeme yapıyorsunuz ama belediyelerimizin hizmet, yatırım bütçeleri her gün eriyor, yok oluyor; hiç sesiniz çıkmıyor. Sarayın beceriksizliğinin bedelini halkımıza ödetemezsiniz. CHP'lisi olsun, Ak Partilisi olsun belediyelerin kur farkı kaynaklı zararları hazine tarafından karşılanmalıdır, prim ve vergi borcu gibi ödemeleri silinmeli, ötelenmelidir.”

SİMİT BİLE YARIM SATILIYOR

Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk nedeniyle Türkiye’de yurttaşların zor durumda olduğunu söyleyen Çakırözer, “Ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Türkiye yanıyor. Asgari ücreti Çin'in bile altına indirdiniz. Vatandaşı kara kışta ucuz ekmek kuyruklarına mahkûm ettiniz. Çay-simit hesabıyla iktidara gelenler, simit bile yarım yarım satılıyor ülkede haberiniz var mı?” diye konuştu.



